Hanoi (VNA) - Un colloque international a été ouvert jeudi 5 décembre à Hanoi sur le thème «Pérenniser la paix en période d’incertitudes: Vers une plus grande résilience et une plus grande réactivité régionales».

Vue du colloque international. Photo: baoquocte.vn

Cet événement de deux jours, organisé par l’Académie diplomatique du Vietnam et la fondation allemande Konrad Adenauer Stiftung, fait partie de la 12e conférence générale du Conseil pour la coopération en matière de sécurité dans la région Asie-Pacifique (CSCAP).Le colloque qui a réuni plus de 200 délégués, dont plus de 100 universitaires étrangers et 35 missions diplomatiques au Vietnam, se déroule dans le contexte de situations internationales et régionales changeantes et imprévisibles, ainsi que de concurrence stratégique croissante entre les superpuissances de la région.Il s’agit d’une plate-forme pour les universitaires et les décideurs vietnamiens et étrangers afin d’évaluer les défis et les possibilités qui s’offrent aux pays en matière de maintien d’un environnement pacifique, stable et prospère et de promotion de la coopération régionale.S’adressant au colloque, les co-présidents du CSCAP, le professeur Anthony Milner, et l’ancien secrétaire général de l’ASEAN, Ong Keng Yong, ont déclaré que comme le monde se trouve dans une période de transition, les pays devraient construire et renforcer la confiance pour relever les défis de plus en plus complexes.Le vice-ministre malaisien de la Défense, Liew Chin Tong, a déclaré que, face aux incertitudes de la région et à la concurrence acharnée entre superpuissances, le rôle des puissances moyennes et la centralité de l’ASEAN sont devenus de plus en plus importants.Pour sa part, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Dung, a déclaré que l’Asie-Pacifique est actuellement la région la plus dynamique au monde, mais qu’elle assiste également à de nombreuses questions de sécurité traditionnelles et non traditionnelles, ainsi qu’à la concurrence croissante entre superpuissances. Par conséquent, les pays de la région devraient renforcer leur coopération et coordonner leurs politiques pour faire face aux défis communs.Il a déclaré que le multilatéralisme et le renforcement de la coopération dans les mécanismes multilatéraux régionaux et mondiaux sont devenus la priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam, soulignant que le pays s’engage également à construire une ASEAN plus cohérente et plus réactive quand il tiendra la présidence du bloc en 2020.Comme le Vietnam assumera également le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU en 2020-2021, le Vietnam s’engage à servir de passerelle entre l’ONU et l’ASEAN pour atteindre des objectifs communs, notamment la prévention des conflits et la mise en place d’une paix durable, a-t-il encore indiqué. – VNA