Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) a exhorté lors d’une conférence, jeudi 13 février à Hanoi, les localités à surveiller de près pour la détection précoce et le règlement rapide de toute flambée de grippe aviaire.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong exhorte les provinces à procéder à une désinfection à grande échelle. Photo: VNA



Le ministre Nguyen Xuan Cuong a souligné que la lutte contre la grippe aviaire est confrontée à des difficultés liées aux conditions météorologiques extrêmes, à l’augmentation des activités de transport et aux méthodes d’abattage traditionnelles.



Il a exhorté les provinces à procéder à une désinfection à grande échelle et à revoir leur demande de vaccins afin de proposer au gouvernement de fournir des vaccins à partir du stock national.



Le Département de la santé animale du MARD a signalé que jusqu’au 11 février, dix foyers de grippe aviaire provoqués par la souche A/H5N6 ont été signalés dans tout le pays. Jusqu’à 43.202 volailles ont été abattues à Hanoi et dans les provinces de Bac Ninh, Quang Ninh, Thanh Hoa et Nghe An.

La grippe aviaire A/H5N6 est désormais sous contrôle, la plupart des épidémies se produisant dans les ménages d’agriculteurs à petite échelle, mais elle devrait évoluer de manière complexe et pourrait affecter la santé publique dans les temps à venir, en particulier dans le contexte de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19).



Selon le directeur adjoint du Département de l’agriculture et du développement rural de Hanoi, Nguyen Huy Dang, la capitale a détruit plus de 6.800 volailles infectées par le A/H5N6.



Afin d’enrayer la propagation de la grippe aviaire, Hanoi a resserré la gestion de l’élevage et de l’abattage du bétail, élargi la vaccination et accéléré la formation d’abattoirs concentrés, a-t-il déclaré.



Le chef du Département de la santé animale, Pham Van Dong, a suggéré d’envoyer des groupes de travail dans les localités pour inspecter et guider la prévention et le contrôle des maladies, allouer plus de ressources, surveiller étroitement le commerce de la volaille et des produits avicoles et sanctionner les violations.



Afin d’assurer l’approvisionnement en vaccins antigrippaux, le MARD a produit certains types importants comme CGC Navet-Vifluvac et Navet-Fluvac 2, tout en assitant les entreprises dans la production des vaccins. – VNA