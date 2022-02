Hanoi (VNA) – La Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti et la maison d’édition "Politique nationale-Vérité" ont présenté mercredi 9 février à Hanoi le livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam" du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Des responsables participant à la cérémonie de présentation du livre "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam". Photo : VNA

Cet ouvrage a sélectionné 29 articles et discours du secrétaire général Nguyên Phu Trong depuis la préparation des documents du 13e Congrès national du Parti, a fait savoir le président du Conseil central de la théorie et directeur de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, Nguyên Xuân Thang.



