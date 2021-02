Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong offre d'encens à la Cité impériale de Thang Long . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong s'est rendu mercredi matin (6e jour de l'Année du Buffle) à la Cité impériale de Thang Long, à Hanoï, pour brûler des bâtonnets d'encens et planter des arbres à la mémoire des rois et des anciens qui avaient acquis des mérites à l'égard du pays.

L'événement a vu également la participation du secrétaire du Comité du Parti de Hanoï Vuong Dinh Hue, du secrétaire du Comité central du Parti et chef du bureau du Comité central du Parti, ainsi que de nombreux dirigeants du ressort central et des autorités de Hanoï.

Après la cérémonie d'offrande d'encens, des dirigeants du Parti, de l'État et de ville de Hanoï ont planté des arbres en réponse à l'appel du Président Hô Chi Minh.

Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong et les dirigeants plantent des arbres à la Cité impériale de Thang Long. Photo: VNA



Le secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong a proposé au personnel du comité de gestion des vestiges de la cité impériale de Thang Long de faire des efforts pour préserver les valeurs précieuses de la Cité impériale de Thang Long et encourager les jeunes générations à penser à la source, à préserver de belles valeurs de la nation. -VNA