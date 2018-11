Hanoi, 26 novembre (VNA) - Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Nguyên Phu Trong a assuré tout le soutien possible aux liens de défense avec Cuba, contribuant ainsi à approfondir l'amitié particulière entre les deux Partis, les États et les armées.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président Nguyên Phu Trong (droite) et M. Leopoldo Cintra Frias, membre du bureau politique du Parti communiste de Cuba et ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba. Photo : VNA

Lors d'une rencontre à Hanoi, le 26 novembre, de M. Leopoldo Cintra Frias, membre du bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) et ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba, Nguyên Phu Trong a félicité le Parti, l'État et le peuple cubains pour les acquis obtenus dans leur modèle socio-économique dans l'esprit des 6e et 7e congrès du PCC.

Il a également félicité le succès avec lequel ils ont amendé la Constitution de Cuba, avec la participation des habitants de tous les échelons.

De son côté, le ministre des Forces armées révolutionnaires de Cuba Leopoldo Cintra Frias a informé son interlocuteur des résultats de ses séances de travail avec les organes du ministère vietnamien de la Défense, de la mise en œuvre du plan de coopération 2017-2019 entre les deux ministères de la Défense et des mesures visant à renforcer les liens de défense bilatéraux. –VNA