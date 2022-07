Hanoi (VNA) - Le Vietnam attache une grande importance au développement de ses relations spéciales avec le Laos et soutient fermement son œuvre de Renouveau, a affirmé lundi, 18 juillet, à Hanoï le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong à Bunthoong Chitmany, le permanent du Secrétariat du Parti populaire révolutionnaire et vice-président du Laos.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong (droite) et le permanent du Secrétariat du Parti populaire révolutionnaire et vice-président du Laos, Bunthoong Chitmany. Photo : VNA

Saluant les acquis remarquables obtenus ces derniers temps par le Parti, l’État et le peuple laotien, Nguyên Phu Trong a remercié le Laos pour ses aides précieuses accordées au Vietnam.

Bounthong Chitmany a félicité les réalisations importantes obtenues par le Vietnam ces derniers temps estimant que sous la direction du Parti communiste du Vietnam dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam continuera d'acquérir de nombreuses performances plus importantes dans tous les domaines.

Il a exprimé sa profonde gratitude pour le grand soutien et l'assistance que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont apporté jusqu'à présent au Parti, à l'État et au peuple lao.

Nguyên Phu Trong et Bunthoong Chitmany ont réitéré leur volonté de préserver et de cultiver les relations de longue date entre les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples. Hanoï et Vientiane ont également convenu de travailler en étroitement collaboration pour mettre en œuvre efficacement les accords bilatéraux, afin d’approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines. - VNA