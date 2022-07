Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a rencontré mercredi 6 juillet à Hanoï le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong (droite) et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a évoqué les acquis importants obtenus par le Vietnam depuis la mise en place du «Renouveau» ainsi que la position et le prestige croissants du pays sur la scène internationale.

Le Vietnam attache une grande importance au partenariat stratégique intégral avec la Russie, a affirmé le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong qui a ajouté que le Vietnam se tenait prêt à contribuer au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région par le biais du dialogue et du règlement pacifique des différends.

Avec cette politique extérieure et l'esprit d'être un ami, un membre digne de confiance et un membre actif et responsable de la communauté internationale, le Vietnam est prêt à contribuer à la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération internationales, a-t-il souligné.

Le dirigeant vietnamien a demandé à Sergueï Lavrov de transmettre ses salutations au président russe Vladimir Poutine et au président du parti Russie unie Dmitri Medvedev.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, pour sa part, a salué la direction du PCV dans le développement du pays, la mise en place de la politique extérieure et le renforcement des relations avec l'ex-Union soviétique dans le passé et avec la Russie aujourd'hui.

Le ministre a réaffirmé l’attachement de Moscou au resserrement du lien bilatéral et remercié le Vietnam pour son soutien à la coopération entre la Russie et l’ASEAN. - VNA