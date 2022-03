Le président élu de la République de Corée, Yoon Suk-yeol. Photo: AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Le 12 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, a adressé ses félicitations au président élu de la République de Corée, Yoon Suk-yeol, et au président du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), Lee Jun-seok, à l’occasion de l’élection de Yoon Suk-yeol à la présidence de la République de Corée.



Le leader vietnamien s’est déclaré convaincu que sous la direction du président élu et du président du Parti du Pouvoir du Peuple, la République de Corée se développerait de plus en plus prospèrement, apportant le bonheur à son peuple.



Il a affirmé que ces dernières années, le partenariat stratégique entre le Vietnam et la République de Corée s’était développé fortement et efficacement dans tous les domaines avec la participation de l'ensemble des partis politiques, des gouvernements, des parlements, des entreprises et des peuples des deux pays.



Le secrétaire général du PCV s’est déclaré prêt à travailler avec le président élu Yoon Suk-yeol et le président du Parti du Pouvoir du Peuple, Lee Jun-seok, pour développer les bonnes relations entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir.-VNA