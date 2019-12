Hanoi, 19 décembre (VNA) - L'armée devrait montrer la voie en empêchant «l'auto-évolution» et «l'auto-transformation», a déclaré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong lors d'une rencontre avec des personnes exemplaires du mouvement d’édification d’une défense nationale performante, le 19 décembre.

Photo : VNA

Les membres de la délégation sont les plus remarquables parmi plus de 700 délégués à l'échelle nationale sélectionnés pour assister à une rencontre qui est intervenue à l’approche du 30e anniversaire de la journée de la défense nationale et du 75e anniversaire de la fondation de l’armée populaire vietnamienne.

Le chef du PCV Nguyen Phu Trong a déclaré que le 75e anniversaire de l’armée populaire vietnamienne est une occasion de résumer les expériences précieuses dans la politique de guerre révolutionnaire et l'excellent art militaire de l'armée sous la direction du Parti et avec l'unité et le consensus de la nation tout entière.

Dans la période à venir, l'armée devrait maintenir ses traditions héroïques, s'unir et se coordonner avec toutes les forces pour sauvegarder fermement la souveraineté territoriale sacrée de la Patrie, a-t-il déclaré.

Au nom de la délégation, le général Luong Cuong, membre de la Commission militaire centrale et chef du Département politique général de l’armée populaire vietnamienne, a rendu compte au secrétaire général du PCV et président du Vietnam des réalisations exceptionnelles dans la construction de la défense de tous pendant la période 2009-2029.

Le général de division Le Xuan Thanh, commandant de la région 3 de la Garde côtière, a parlé des efforts de la force pour protéger la souveraineté maritime et insulaire et soutenir les pêcheurs en mer, tandis que le vice-président permanent du comité populaire de la province de Quang Ninh, Dang Huy Hau, a informé le dirigeant de la construction de la défense basée sur le peuple dans sa province.

Le lieutenant Sa Minh Ngoc du Département des opérations de maintien de la paix a abordé la contribution des officiers et soldats de l'armée populaire vietnamienne aux activités de maintien de la paix des Nations Unies au cours des cinq dernières années.

Le dirigeant a souhaité que ces personnes continuent de donner l’exemple au sein de l’armée et de toute la société, pour édifier une armée performante, dévouée au peuple, fidèle au Parti et capable de relever les défis sécuritaires auxquels le pays fait face. – VNA