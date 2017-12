Le secrétaire général du PCV, Nguyen Phu Trong, également secrétaire de la Commission militaire centrale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – La Commission militaire centrale a organisé le 26 décembre une conférence politico-militaire de l’Armée afin d’évaluer la direction de la mise en œuvre des tâches militaires en 2017 et de lancer les missions pour 2018. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, également secrétaire de la Commission militaire centrale, était présent.



Au nom des dirigeants du Parti et de l’Etat, Nguyen Phu Trong a salué les réalisations en 2017 de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense et de l’armée dans son ensemble, lesquelles avaient contribué à l’application de la Résolution du XIIe Congrès national du Parti. Pour les faiblesses, il a demandé aux participants de la conférence de les analyser profondément pour trouver les causes et avancer des solutions.



Le secrétaire général du PCV a appelé l’armée à redoubler d’efforts pour accomplir les tâches et atteindre les objectifs fixés pour 2018. Il est particulièrement important d’appliquer rigoureusement les résolutions et les directives du Comité central du Parti, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense. Il est également nécessaire de se préparer à toute éventualité pour garantir l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie.

Vue générale de la conférence. Photo : VNA



Nguyen Phu Trong a souligné que l’Armée devait avoir un rôle clé dans la défense populaire et dans le renforcement du pouvoir militaire du pays. Il lui a demandé de collaborer étroitement avec les organes compétents afin d’assurer en même temps la stabilité politique, le développement économique, la sécurité et la puissance militaire. Il a en outre recommandé à l’Armée de renforcer sa coopération avec les forces de sécurité publique et d’autres organes dans la lutte contre la criminalité et dans les opérations de recherche et de sauvetage en cas d’intempéries.Le leader du PCV a ensuite insisté sur la nécessité d’édifier une organisation puissante du Parti au sein de l’armée, laquelle doit développer la solidarité, respecter les principes du Parti tout en adoptant des réformes pour une meilleure efficacité de ses activités. L’organisation du Parti au sein de l’armée doit être exemplaire en termes d’application de la Résolution du 4e Plénum du Comité central du 12e mandat sur l’édification et le réajustement du Parti.

Il est particulièrement important de garder la confiance du public, a-t-il souligné, avant de demander à l’Armée de continuer d’améliorer l’efficacité de la coopération internationale pour contribuer à la garantie de l’indépendance, de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale de la Patrie. -VNA