Hanoi, 20 mai (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong qui a reçu vendredi 20 mai à Hanoi le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin en première visite officielle au Vietnam, a plaidé pour le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong (à droite) et le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin, à Hanoi, le 20 mai. Photo : VNA

Le Vietnam met en œuvre la politique d’être un ami, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale. Le Vietnam et Singapour sont voisins l’un de l’autre en Asie du Sud-Est, tous membres de l’ASEAN, partagent de nombreuses similitudes culturelles et de nombreux intérêts communs, a-t-il indiqué.Par conséquent, le Vietnam souhaite œuvrer avec Singapour promouvoir fortement leur partenariat stratégique, leur coopération multiforme, leur complémentarité et leur coordination au sein des institutionns multilatérales, a-t-il déclaré.Le président du Parlement de Singapour a salué les grandes réalisations socio-économiques du Vietnam et l’organisation impressionnante des 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) et l’accueil consciencieux des sportifs, de leurs familles et des invités internationaux.Le partenariat stratégique entre les deux pays s’est développé fortement et profondément dans tous les domaines, a-t-il souligné, indiquant que les échanges populaires constituent une base importante pour les liens bilatéraux.Singapour attache une grande importance au développement des relations avec le Vietnam, à l’élargissement de la coopération bilatérale dans des domaines tels que la technologie numérique, la lutte contre le changement climatique et le développement durable, a-t-il affirmé.Il a informé le secrétaire général Nguyên Phu Trong des résultats de son entretien avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê, y compris la signature d’un protocole d’accord de coopération entre les deux parties, l’entente sur le renforcement des contacts parlementaires, la coopération entre les commissions spécialisées, le partage d’expériences et la coopération dans les forums internationaux.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les deux pays et a remercié Singapour pour son soutien au développement socio-économique du Vietnam.Il a salué les résultats de l’entretien entre les deux plus hauts législateurs et a demandé aux deux organes législtifs de continuer de perfectionner les lois et les mécanismes et de prendre des mesures spécifiques pour déployer les coopérations entre les deux pays.Le leader vietnamien a convenu de l’importance d’élargir les relations entre les deux peuples et a suggéré que Singapour continue de prêter attention et de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne à Singapour.Le même jour, le président du Parlement de Singapour Tan Chuan-Jin a visité le temple de la Littérature, comme l’une des attractions touristiques les plus pittoresques de Hanoi. – VNA