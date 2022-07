Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a souligné lors de la célébration des 60 ans de relations diplomatiques bilatérales, lundi 18 juillet à Hanoi, les relations "spéciales et uniques" Vietnam-Laos, affirmant la volonté de préserver et de promouvoir ce "bien inestimable".

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong lors de la cérémonie à Hanoi, le 18 juillet. Photo : VNA

Ces relations spéciales ont été fondées par les présidents Hô Chi Minh et Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, protégées et cultivées au prix de grands efforts et de sacrifices par les générations de soldats et habitants des deux pays, a-t-il déclaré.



La cérémonie a réuni notamment le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê, le membre permanent du secrétariat du Comité central du Parti populaire révolution lao et vice-président lao Bounthong Chitmany et de nombreux officiels des deux pays.



La solidarité, la coopération et l’entraide entre le Vietnam et le Laos est une loi objective et un facteur vital pour chaque Parti et de chaque pays, a-t-il indiqué, ajoutant que les deux pays sont unis par les liens non seulement de voisinage mais aussi de fraternité et de camaraderie.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le vice-président lao Bounthong Chitmany et d’autres dirigeants vietnamiens et lao, à Hanoi, le 18 juillet. Photo : VNA

Le peuple vietnamien garde à jamais dans sa mémoire les paroles du président Hô Chi Minh : "Entre nos deux pays, le Vietnam et le Laos, les sentiments sont plus profonds que le fleuve Rouge et le Mékong", et celles du président Souphanouvong : "Les sentiments Vietnam-Laos sont plus hautes que les montagnes, plus longues que les fleuves, plus immenses que les mers, plus claires que la pleine lune et plus parfumées que les fleurs les plus odorantes", a-t-il souligné.



Surmontant de nombreuses difficultés et défis, les relations de coopération entre les deux Partis, les deux pays, continuent de se développer de manière de plus en plus robuste, approfondie et efficace. Les relations politiques se sont constamment renforcées et élevées, passant de "l’amitié traditionnelle" à la "grande amitié" depuis février 2019.

La coopération en matière de défense et de sécurité continue d’être l’un des piliers les plus importants des liens bilatéraux. La coopération économique s’est accélérée avec un commerce bilatéral en croissance à deux chiffres du commerce bilatéral et la position du Vietnam en tant que troisième investisseur étranger au Laos avec environ 5,4 millions de dollars de capitaux enregistrés.

Programme artistique célébrant les des 60 ans de relations diplomatiques bilatérales, à Hanoi, le 18 juillet. Photo : VNA

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a noté que dans le contexte de la situation mondiale et régionale en évolution rapide, complexe et imprévisible, les deux Partis, les deux États et les deux peuples doivent s’unir, s’attacher les uns aux autres, renforcer davantage leur coopération pour surmonter ensemble toutes les difficultés, persister dans la réalisation des objectifs de l’indépendance nationale et du socialisme, faire de leur mieux pour protéger et cultiver constamment la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Quelle que soit l’évolution du monde, nous sommes toujours déterminés à préserver et à promouvoir ensemble les relations spéciales et fidèles entre le Vietnam et le Laos, conformément au vœu du président Kaysone Phomvihane : "Une rivière peut se tarir, une montagne peut être détruite, mais la solidarité, l’amitié et les relations Laos-Vietnam sont toujours plus solides que la montagne et la rivière ! ", a-t-il conclu. – VNA