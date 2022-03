Panorama de la réunion. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a présidé le 11 mars à Hanoï une réunion du Bureau politique sur plusieurs problèmes importants.



Le bilan de la mise en œuvre de la Résolution 21-NQ/TW du 10 janvier 2003 du 9e Bureau politique, la Conclusion 28-KL/TW du 14 août 2012 du 11e Bureau politique sur les orientations, tâches et solutions pour le développement socio-économique et la garantie de la défense nationale et de la sécurité dans le delta du Mékong pour la période 2001-2020, le projet de bilan préliminaire de cinq ans de mise en œuvre de la Conclusion 10-KL/TW du 26 décembre 2016 du Bureau politique concernant la poursuite de la mise en œuvre de la Résolution du 3e Plénum du 10e Comité central du Parti sur le renforcement de la direction du Parti pour la prévention et la lutte contre la corruption et le gaspillage, et le Règlement sur l’application des sanctions disciplinaires aux organisations et membres du Parti ayant commis des violations, étaient au menu.



S’agissant du bilan de la mise en œuvre de la Résolution 21-NQ/TW du 10 janvier 2003 du 9e Bureau politique concernant le delta du Mékong, le Bureau politique a estimé que la plupart des tâches, solutions et objectifs dans la Résolution avaient été mis en œuvre effectivement par les 13 provinces du delta du Mékong.



Le Bureau politique a décidé de publier une nouvelle Résolution pour remplacer la Résolution 21-NQ/TW, portant sur « Orientations du développement socio-économique et garantie de la défense nationale et de la sécurité dans le delta du Mékong pour 2030, vision à l'horizon 2045 ». Selon le secrétaire général Nguyen Phu Trong, la publication d'une nouvelle résolution créera une nouvelle avancée pour les temps à venir.