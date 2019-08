Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Nguyên Phu Trong, a présidé vendredi 23 août à Hanoi une réunion du sous-comité du personnel pour le 13e Congrès national du Parti.

Vue de la réunion du sous-comité du personnel pour le 13e Congrès national du Parti, le 23 août à Hanoi. Photo : VNA

Le leader du Parti, qui est également à la tête du sous-comité, a déclaré que les deux tâches les plus importantes de chaque congrès national du Parti consistent à discuter et à décider de la politique et des tâches politiques du Parti et à élire la direction du Parti.Comme la préparation du personnel joue un rôle important dans le succès du congrès et la mise en œuvre de sa résolution, il a demandé aux membres du sous-comité de consacrer plus de temps et d’efforts à ce travail. – VNA