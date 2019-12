Lors de la réunion (Photo: VNA)



Hanoï, 26 décembre (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République Nguyen Phu Trong a présidé une réunion du Politburo à Hanoï le 26 décembre pour discuter du programme de travail du Politburo et du Secrétariat en 2020, ainsi que du travail du personnel.Il a souligné l'importance des événements politiques qui se dérouleront en 2020 et des préparatifs pour les congrès du Parti à tous les niveaux.Il a demandé au Bureau du Comité central du Parti de travailler en étroite collaboration avec les agences compétentes pour examiner le contenu à inclure dans le programme de travail 2020 qui devrait être flexible, créatif et adapté aux nouveaux problèmes avant de les soumettre au Politburo et au Secrétariat.Le dirigeant Nguyen Phu Trong a également demandé au Bureau du Comité central du Parti et aux agences compétentes de promouvoir les résultats en 2019 et de renforcer la coordination en 2020 afin d'organiser efficacement les réunions du Politburo et du Secrétariat.En 2019, le bureau du Comité central du Parti et les agences concernées ont essentiellement achevé le programme de travail établi depuis le début de l'année, ainsi que soumis des propositions au Politburo et au Secrétariat sur les questions stratégiques du pays en matière d'économie, de société, de défense-sécurité, d’affaires extérieures, de construction du Parti et du système politique. -VNA