Hanoi (VNA) - Le Bureau Politique et le Secrétariat du Comité central du Parti du 13e mandat se sont réunis pour la première fois le 18 février à Hanoi pour discuter des tâches clés au premier trimestre et des mesures pour les importations de vaccins contre le Covid-19.

La première session du Bureau Politique et du Secrétariat du Comité central du Parti, tenue le 18 février à Hanoï. Photo: VNA



Dans son discours, le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong a demandé à chaque agence, secteur et unité de bien mettre en œuvre les positions énoncées lors du 13e Congrès national du Parti et d’élaborer leur propre plan d’action pour le premier trimestre et toute l’année.

Il a également demandé d’organiser avec succès les élections législatives de la 14e législature et des conseils populaires à tous les niveaux du mandat 2021 – 2026.

Toutes les agences, unités et localités doivent se concentrer immédiatement sur les tâches de développement socio-économique, accomplir les tâches politiques confiées, mener à bien le travail des affaires extérieures, défense fermement la souveraineté frontalière et l’intégrité territoriales, ainsi que assurer la politique, la sécurité et l’ordre social, a-t-il insisté.

Le secrétaire général du Parti et président Nguyên Phu Trong (3e à partir de droite). Photo: VNA



Le Bureau politique et le Secrétariat ont convenu de recourir au fonds d’Etat et à d’autres sources pour les importations de vaccins contre le Covid-19. Ses utilisations doivent respecter la loi et les règles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des producteurs.

Le Bureau politique et le Secrétariat ont également demandé d’accélérer la recherche et le développement de vaccins contre le Covid-19 par les producteurs nationaux, répondant aux normes internationaux. -VNA