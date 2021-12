Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont apprécié lundi 20 décembre les acquis obtenus par le Comité central du Parti pour la Sécurité publique et le ministère de la Sécurité publique dans un contexte national, régional et mondial complexe.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à la conférence du Comité central du Parti pour la Sécurité publique à Hanoi, le 20 décembre. Photo : VNA

S’exprimant lors d’une conférence du Comité central du Parti pour la Sécurité publique à Hanoi, le chef du Parti s’est félicité de bons résultats enregistrés en 2021 sur les tous les plans de développement socio-économique, de défense nationale, de sécurité et d’affaires extérieures, de maintien d’un environnement stable et sûr.

Sur les tâches à venir, il a exhorté le Comité central du Parti pour la Sécurité publique, aux forces de police populaire à continuer à promouvoir les réalisations et les expériences, de suivre de près l’évolution de la situation nationale, internationale et régionale pour ne pas tomber dans la passivité ni se laisser surprendre.

Il a demandé de prendre de manière proactive des solutions et mesures pour assurer la sécurité absolue des événements politiques importants du pays et agir en temps opportun face aux questions de sécurité, y compris l’évolution de la situation de l’épidémie de Covid-19 et les activités de sabotage des forces hostiles, réactionnaires.

Le Comité central du Parti pour la Sécurité publique et les forces de police populaire de s’engager de manière plus active, plus énergique et plus efficace dans le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, notamment les affaires de corruption graves, a-t-il poursuivi, ajoutant qu’aucune zone interdite ni exception n’est acceptée dans la lutte contre la corruption.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également déclaré que les forces de police populaire devaient continuer d’observer la direction absolue, directe et totale du Parti, de se coordonner étroitement avec l’Armée populaire, les ministères, les secteurs et le peuple, s’appuyant sur le peuple et servant de noyau dans le mouvement de masse pour la défense de la sûreté nationale, de l’ordre et de la sécurité sociale.

Il a demandé de se concentrer sur l’achèvement du projet de "construction d’une force de police populaire révolutionnaire, régulière, bien exercée et modernisée d’ici 2030" pour soumettre dans les plus brefs délais au Bureau politique pour examen et promulgation d’une résolution à ce sujet, ainsi que sur les préparatifs de la 77e Conférence nationale de la sécurité publique.

En 2021, le Comité central du Parti pour la Sécurité publique a été le premier comité du Parti à faire entrer la résolution du 13e Congrès national du Parti dans la vie. Il a bien agi en tant qu’état-major du Parti et de l’Etat dans les domaines : politique, économie, affaires sociales, relations extérieures, défense, sécurité et lutte anti-Covid-19.

Le Comité central du Parti pour la Sécurité publique a fait valoir son rôle de noyau, attaché de l’importance à la direction pour maintenir fermement la sécurité nationale, assurant la sécurité absolue du 13e Congrès national du Parti, des élections de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2021-2026.

Il a ordonné d’accélérer les enquêtes sur les affaires économiques, de corruption, en particulier les affaires suivies par le Comité de pilotage central de la prévention et de la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs.

Le ministère de la Sécurité publique a construit et mis en service la base de données nationale sur la population, ouvrant une nouvelle étape pour l’application des technologies pour prévenir et combattre la criminalité, prévenir et contrôler l’épidémie de Covid-19, maintenir la sécurité nationale, l’ordre et de la paix sociaux.

Les forces de police populaire ont été en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, participé activement au règlement des conséquences des typhons et inondations, aux opérations de recherche et de sauvetage. – VNA