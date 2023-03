Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a appelé vendredi 24 mars à Hanoi à développer le contingent des intellectuels vietnamiens au service de l’œuvre d’édification et de développement rapide et durable du pays.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, lors de la cérémonie à Hanoi, le 24 mars. Photo: VNA



À toutes les époques et dans tous les pays, les intellectuels sont toujours une force importante pour le développement de la société. Les intellectuels sont à la fois une partie des ressources humaines et une ressource scientifique et technique, participant directement à l’élévation des connaissances du peuple et à la formation des talents pour le pays, a-t-il déclaré lors d’une cérémonie commémorative des 60 ans de la rencontre du président Hô Chi Minh avec les intellectuels et des 40 ans de la fondation de l’Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques (VUSTA).



Poursuivant la tradition de la nation, appliquant les positions du marxisme-léninisme, la pensée Hô Chi Minh sur les intellectuels, dans l’œuvre de rénovation, le Parti veille toujours à diriger la mobilisation et le développement des intellectuels. Le Parti a promulgué de nombreuses résolutions et directives pour diriger le travail de mobilisation du contingent des intellectuels, a indiqué le chef du Parti.



Prévoyant la situation mondiale et nationale en pleine mutation, toujours complexe et imprévisible, et la quatrième révolution industrielle en plein essor avec son lot d'opportunités et de défis pour toutes les pays, il a demandé aux intellectuels et scientifiques vietnamiens, notamment les membres de la VUSTA, à redoubler d'efforts et à apporter des contributions plus importantes et plus efficaces au développement national.

Vue de la cérémonie à Hanoi, le 24 mars. Photo: VNA



La VUSTA devrait continuer d'innover, d'améliorer la qualité et l'efficacité de ses activités et de mieux mobiliser les intellectuels, dont ceux résidant à l'étranger, à mieux assumer sa tâche de consultation et de contradiction dans le processus d'élaboration et de perfectionnement des mécanismes et politiques, de faciliter leur activité, et de renforcer l'éducation politique et déontologique du contingent des intellectuels, a-t-il recommandé.

La cérémonie commémorative est honorée par la présence notamment du vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnm, Trân Thanh Mân ; le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville Nguyên Van Nên ; le président du Front de la Patrie du Vietnam Dô Van Chiên ; le chef du cabinet du Comité central du Parti Lê Minh Hung ; le chef de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, Nguyên Trong Nghia ; la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân ; et le vice-Premier ministre Trân Luu Quang.



Il y a 60 ans, le 18 mai 1963, lors du premier premier Congrès national de l’Association vietnamienne pour la vulgarisation scientifique et technologique – la prédécesseure de l’Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques, le président Hô Chi Minh a rencontré et assigné des tâches au contingent des intellectuels du pays.