Hanoi (VNA) – La Commission militaire centrale a tenu mercredi 13 juillet à Hanoi sa 4e conférence pour évaluer les résultats de la direction de l’exécution des tâches militaires et de défense au cours des six premiers mois de l’année et de déploiement des tâches clés durant le reste de l’année.

De gauche à droite, au centre, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et le ministre de la Défense Phan Van Giang lors de la conférence à Hanoi, le 13 juillet. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, secrétaire de la Commission militaire centrale, a présidé cet événément en présence notamment du président de la République Nguyên Xuân Phuc, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du ministre de la Défense Phan Van Giang et du président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam Luong Cuong.Les intervenants à la conférence ont affirmé à l’unanimité le bon accomplissement des tâches par l’Armée au premier semestre dans tous les domaines, de la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriales du pays, au maintien de la sécurité, de l’ordre, de la sûreté des événements politiques du pays, en passant par la prévention et la lutte contre les catastrophes naturelles et les épidémies, la recherche et le sauvetage, et le soutien à la population dans le développement économique.Saluant les réalisations de l’armée, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense de se concentrer sur la direction de la réalisation du programme d’action pour la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national du Parti, de la résolution de la 11e Conférence des délégués du Comité du Parti de l’Armée en vue de sauvegarder fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la Patrie.La Commission militaire centrale et le ministère de la Défense doivent également continuer de se coordonner avec les ministères et les secteurs pour mettre en oeuvre efficacement les stratégies, les projets et les résolutions sur la défense, le développement socio-économique, le maintien de la défense et de la sécurité jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045, et faire le bilan des 10 ans de mise en oeuvre de la résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat sur la stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation.Le chef du Parti a recommandé à l’Armée de bien réaliser le régime de préparation au combat, de gérer strictement l’espace aérien, maritime, les frontières et les zones stratégiques et clés, de mettre en œuvre sérieusement la résolution n°05-NQ/TW du Bureau politique sur l’organisation de l’Armée durant la période 2021-2030 et les années suivantes, de prévenir et de lutter activement contre la corruption et les pratiques malsaines, de renforcer la protection des fondements idéologiques du Parti. – VNA