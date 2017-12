Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos, Bounnhang Vorachith (droite) et le président du Comité national de liaison des soldats volontaires et des experts militaires au Laos, Huynh Dac Huong. Photo: VNA



Vientiane, 26 décembre (VNA) - Le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire et président du Laos, Bounnhang Vorachith, a souligné aujourd'hui les contributions importantes et les sacrifices des soldats et experts volontaires vietnamiens pendant la lutte pour l'indépendance d’hier du peuple laotien.Il a reçu à Vientiane une délégation du Comité national de liaison des soldats volontaires et des experts militaires qui ont combattu au Laos, dirigé par son chef, le lieutenant-général Huynh Dac Huong, qui est en visite de 21 à 29 septembre dans ce pays.Bounnhang Vorachith a remercié le Parti, le gouvernement et le peuple du Vietnam pour leur soutien au Laos dans le passé, ainsi que dans son œuvre d’édification et de développement du pays d’aujourd'hui.Il a mis l'accent sur l'importance de cette visite, ce qui contribuera au développement des relations d'amitié, de solidarité spéciale et de coopération globale entre les deux pays.Il a loué les réalisations du Vietnam dans la défense et la construction du pays et a déclaré que ces résultats non seulement contribué à maintenir la stabilité politique, mais d'améliorer la vie de ses habitants tout en augmentant la position du pays sur la scène internationale.Pendant ce temps, Huynh Dac Huong a déclaré que les liens Vietnam-Laos sont une importance stratégique et vitale, et a exprimé sa conviction que les jeunes générations des deux pays continueront à développer ces liens.Durant son séjour au Laos, la délégation vietnamienne a tenu des réunions séparées avec le ministre de la Défense Chansamone Chanyalath, et des représentants de l'Association d’amitié Laos-Vietnam et l'Association des anciens combattants du Laos. -VNA