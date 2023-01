Vientiane (VNA) - Le Laos est devenu le premier pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) à être accrédité par la Confédération internationale des sages-femmes (ICM) pour répondre aux critères fixés par son Programme de certification de formation des sages-femmes (MEAP).

La faculté des sciences de la santé de Luang Prabang. Photo : VNA

MEAP s'appuie sur les meilleures pratiques internationales au service de la formation et de l'accréditation de la profession. Son objectif est d'évaluer les programmes de formation initiale des sages-femmes par rapport aux normes mondiales de l'ICM.

MEAP est également une référence pour les programmes de formation des sages-femmes qui cherchent à répondre aux normes internationales, et le Laos est le premier pays de l'ASEAN à obtenir une telle accréditation.

La décision d'accréditation a été prise au cours du second semestre 2022 à la suite d'une visite dans les facultés des sciences de la santé des provinces de Champasak, Luang Prabang et Xiengkhouang. Les instituts ont satisfait à 35 des 37 normes de l'ICM avec seulement deux partiellement remplies.

Le Dr Bounfeng Phoummalaysith, ministre de la Santé, a déclaré que les trois collèges avaient reçu leur accréditation nationale l'année dernière et que leur objectif d'obtenir le statut MEAP était également atteint.

Pour le Laos, le MEAP aidera à assurer la cohérence de la formation des sages-femmes et à identifier les meilleures pratiques et les lacunes pour les partenaires/exécutants afin de fournir un soutien plus ciblé, efficace et durable pour une formation des sages-femmes de haute qualité, a ajouté le responsable.- VNA