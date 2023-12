Vientiane (VNA) – Le Premier ministre lao Sonexay Siphandone a dirigé le 25 décembre une délégation lao pour assister au 4e Sommet de coopération Mékong-Lancang, tenu en ligne.Étaient présents à l’événement les Premiers ministres et chefs de délégation du Cambodge, du Laos , du Myanmar, de la Thaïlande, de la Chine et du Vietnam.Les participants ont hautement apprécié les résultats obtenus dans le cadre de la coopération Mékong-Lancang au cours des sept dernières années.Le Sommet a approuvé trois documents importants : Plan de mise en œuvre du cadre de coopération Mékong-Lancang sur une période de cinq ans (2023-2027) ; Déclaration de Nay Pi Taw de la 4e conférence des dirigeants de Mékong-Lancang ; Déclaration sur l'initiative du corridor visant à innover le cadre de coopération du Mékong-Lancang.Le Premier ministre lao a hautement apprécié les coprésidences de la Chine et du Myanmar dans le cadre de coopération Mékong-Lancang au cours du dernier mandat.Le sommet a transféré la présidence du cadre de coopération Mékong-Lancang du Myanmar à la Thaïlande pour le co-présider avec la Chine dans un avenir proche. -VNA