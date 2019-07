Le ministre de l'Intérieur, Le Vinh Tan (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Dans la matinée du 9 juillet, à Hanoi, lors de la rencontre avec le ministre de l'Intérieur du Laos, Khamman Xunvileuth, et la délégation du ministère en visite de travail au Vietnam, le ministre de l'Intérieur, Le Vinh Tan a annoncé qu'ici fin 2019, le Vietnam achèvera la réorganisation et la fusion de 631 communes et 16 districts. Ce sont des unités administratives peu étendues et peu peuplées, qui doivent être fusionnées à nouveau conformément aux critères fixés par le Comité permanent de l'Assemblée nationale (AN).

Informant la délégation laotienne des tâches à accomplir en 2019, le ministre Le Vinh Tan a déclaré qu'au cours des six premiers mois de l'année, le ministère de l'Intérieur avait élaboré un certain nombre de projets de loi à soumettre à l'AN, soumis au Comité permanent de l'AN une résolution sur l'aménagement des unités administratives de district et de commune au cours de la période 2019-2021...

Le gouvernement et le Premier ministre ont également chargé le ministère de l'Intérieur de formuler un programme de placement dans les unités du système politique afin de mettre en œuvre un nouveau mécanisme salarial en 2021, tout en construisant les normes d’évaluation des cadres, des fonctionnaires ainsi que des fonctionnaires relevant de la direction centrale et locale. Le ministère de l'Intérieur a soumis au gouvernement des modifications, des compléments et des décrets relatifs à l'organisation d'agences professionnelles au niveau des provinces et des districts.

Le ministre Le Vinh Tan a exprimé le souhait que la conférence organisée par les deux parties le matin du 10 juillet au sujet de la gestion par l'État des fonctionnaires et des autorités locales obtienne de nombreuses bonnes idées et contribue au processus de complément et de modification des documents de gestion d’État dans ces deux domaines.

Le ministre Khamman Xunvileuth a déclaré que le ministère de l’Intérieur du Laos avait envoyé de nombreux groupes de travail pour étudier la structure organisationnelle au Vietnam. Il a informé les activités du ministère laotien de l’Intérieur, notamment en élaborant des résolutions sur la gestion de l'État, la décentralisation entre les niveaux central et local...

Selon le ministre, au cours de sa visite de travail au Vietnam, le gouvernement laotien a confié à la délégation la tâche d’étudier l'expérience sur la consolidation et l'organisation de l'appareil, l’élaboration de lois sur les fonctionnaires et employés du secteur public ainsi que des décrets relatifs à l'évaluation des cadres, des fonctionnaires, des responsables... -VNA