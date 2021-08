Le président Ho Chi Minh a reçu Kaysone Phomvihane, chef de la délégation du Parti et du Front patriotique lao en visite au Vietnam (en 1966). Photo : archives de la VNA.

Vientiane (VNA) - La grande amitié, les relations spéciales et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam constituent un modèle rare et précieux, selon le journal PathetLao de l'agence de presse Lao (KPL).

Dans un article publié le 4 août, le journal a souligné l'amitié et la coopération bilatérales de longue date, fondées et cultivées par les présidents lao Kaysone Phomvihane et Suphanouvong et le président vietnamien Ho Chi Minh.

Ces derniers temps, le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens ont fourni une aide précieuse, opportune et efficace, y compris une aide annuelle ainsi qu'une assistance extraordinaire en réponse aux catastrophes naturelles. En particulier, pendant la pandémie de COVID-19, le Vietnam est le premier pays à envoyer du personnel au Laos pour soutenir sa lutte contre la pandémie, ce qui démontre la nature spéciale des relations bilatérales, selon l'article.

Selon l'article, pour l'heure, le Vietnam est un partenaire économique, commercial et d'investissement majeur du Laos et le Vietnam étant actuellement le troisième investisseur du Laos.

Les hauts dirigeants des deux pays ont multiplié les rencontres et des échanges de délégations ont régulièrement eu lieu, ce qui affirme la détermination de renforcer l'amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale dans la nouvelle conjoncture et appropriées à la situation de chaque pays.

L'article a également mentionné la visite officielle d'amitié au Vietnam du secrétaire général du Parti et président lao Thongloun Sisoulith les 28 et 29 juin – sa première tournée à l'étranger en tant que haut dirigeant du Laos.

La visite ainsi que les efforts visant à renforcer la coopération bilatérale affirment une fois de plus la volonté et la détermination du Parti, de l'État et du peuple lao pour maintenir ses relations profondes, confiantes, transparentes avec le Vietnam, a conclu l'article. -VNA