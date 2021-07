Hanoi (VNA) - Les hauts dirigeants du Laos et de la Chine ont envoyé lundi 26 juillet des messages de félicitations aux dirigeants vietnamiens nouvellement élus, dont le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et la vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc prête serment, le 26 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Dans son message adressé au président Nguyên Xuân Phuc, le secrétaire général du Parti révolutionnaire populaire du Laos et président lao Thounglun Sisolith a affirmé sa volonté de travailler étroitement avec le dirigeant vietnamien dans les temps à venir pour contribuer au renforcement de la grande amitié, à la fraternité et camaraderie traditionnelle, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples.Il s’est également engagé à continuer à diriger la mise en œuvre des résultats des entretiens entre les chefs des deux Partis et des deux Etats en juin 2021 pour les intérêts de leur peuple et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.Dans son message de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre lao Phankham Viphavanh a promis de travailler avec son homologue vietnamien pour développer davantage la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples dans l’intérêt de leur peuple et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde.Plus tôt le 20 juillet, le président de l’Assemblée nationale du Laos, Saysomphone Phomvihane, a également envoyé une lettre de félicitations à Vuong Dinh Huê pour son élection à la présidence de la 15e Assemblée nationale du Vietnam.Le 26 juillet également, le président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations au président vietnamien Nguyên Xuân Phuc. Dans son message, il a déclaré que la Chine et le Vietnam sont des voisins socialistes et entretiennent une profonde amitié traditionnelle et de vastes intérêts communs.Face à des changements inouïs depuis un siècle et à la pandémie de Covid-19, les deux parties se sont unies et ont coopéré étroitement et ont pris des mesures concrètes pour enrichir leur partenariat de coopération stratégique intégrale.Jusqu’à présent cette année, le Vietnam a organisé avec succès le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, tandis que la Chine a célébré le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois.Le président chinois Xi Jinping a affirmé attacher de l’importance au développement des relations sino-vietnamiennes et se tenir prêt à travailler avec les dirigeants vietnamiens pour renforcer l’orientation stratégique des relations entre les deux Partis et les deux nations.Le même jour, le Premier ministre chinois Li Keqiang a envoyé un message de félicitations au Premier ministre Pham Minh Chinh.Le chef du gouvernement chinois a rappelé les résultats de leurs entretiens en juin 2021, au cours desquels les deux parties sont parvenues à des perceptions communes importantes sur l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale entre les deux pays.Il a souligné sa volonté de travailler avec le Vietnam pour renforcer la confiance politique, consolider la base d’une coopération amicale, accélérer la connectivité des stratégies de développement, construire un ensemble d’avantages mutuels et de résultats gagnant-gagnant, et promouvoir le développement continu des relations sino-vietnamiennes dans la nouvelle ère.Plus tôt, le 20 juillet, le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN), Li Zhanshu, a félicité Vuong Dinh Huê pour sa réélection à la présidence de l’Assemblée nationale du Vietnam de la 15e législature.Il a déclaré que sur la base des perceptions communes de haut niveau, il est prêt à promouvoir les échanges et la coopération entre les deux assemblées nationales à une nouvelle hauteur.Le 26 juillet également, le vice-président chinois Wang Qishan a envoyé un message de félicitations à la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân. – VNA