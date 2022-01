Hanoi (VNA) – Le vice-ambassadeur du Laos au Vietnam Chanthaphone Khamanichan a remis lundi 17 janvier à Hanoi trois Ordres du Travail de deuxième et dix Ordres du Travail de troisième classes de l’Etat lao à des cadres de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et de la Maison d’édition politique nationale Su thât (Vérité).

Vue de la cérémonie de remise des Ordres du Travail de l’Etat lao à des cadres vietnamiens. Photo : VNA

Ces distinctions honoritiques visent à récompenser leurs contributions à la traduction du vietnamien en lao et à la publication de "Hô Chi Minh Toàn tập" (Œuvres complètes du Président Hô Chi Minh), contribuant au développement des relations de coopération entre les deux Partis, les deux Etats et les deux peuples vietnamiens et lao.Cet ouvrage s’inscrit dans le cadre de l’Accord de coopération dans l’économie, la culture, les sciences et les technologies entre les gouvernements vietnamien et lao, ainsi que d'une convention entre l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh et l’Académie nationale de politique et d’administration du Laos.En 2022, les deux pays vont organiser l’Année de l’amitié et de la solidarité Vietnam-Laos et célébrer le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (5 septembre 1962) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Laos (18 juillet 1977). – VNA