Hanoi (VNA) – Nguyên Tuân Son est un peintre passionné par Nguyên Du, le poète le plus connu du Vietnam à l’international. Il vient d’ailleurs d’illustrer Kiêu, le chef d’œuvre de ce dernier.

Photo: VOV

40 dessins et 150 huiles sur toile grand format… Nguyên Tuân Son a laissé son imagination s’envoler très loin des bases du Kiêu. Une touche abstraite apportée au grand classique connu de tous les Vietnamiens épris de littérature, commente Nguyên Van Tuân, un passionné du Kiêu.

«L’art de Nguyên Tuân Son n’est pas facile d’accès, il invite à réfléchir», dit-il. «Ses couleurs et ses formes sont lourdes d’émotion et à mon avis, ces tableaux contribuent à enrichir le Kiêu.»

Né en 1978, Nguyên Tuân Son est diplômé de l’École normale supérieure de musique et de peinture et de l’École des beaux-arts du Vietnam. Il est surtout l’auteur de 5000 illustrations du Kiêu qu’il veut à la fois instructives et novatrices.

Nguyên Tuân Son à côté de ses oeuvres. Photo: VOV

«Je me suis fixé le double objectif de sensibiliser mon public aux techniques de base de la peinture et de l’émouvoir», confie-t-il. «En ce qui concerne les personnages du Kiêu, j’ai essayé de les représenter par leurs traits les plus typiques, par exemple la belle Thuy Kiêu est indissociable de sa cithare et Thuc Sinh, de sa moustache…»

Dans les tableaux de Nguyên Tuân Son, les temples et les villages anciens, Thuy Kiêu et ses rencontres apparaissent sous un autre jour.

Décidément, 200 ans après sa mort, Nguyên Du continue d’en inspirer plus d’un. – VOV/VNA