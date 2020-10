Hanoi (VNA) – Le Journal "Quân dôi nhân dân" a organisé une célébration du 70e anniversaire de sa journée traditionnelle et la cérémonie de réception de la médaille de l’Indépendance de troisième classe à Hanoi le 19 octobre.

Cet événement a été honoré par la présence de la présidente de l’Assemblée nationale Nguyen Thi Kim Ngan.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, décerne la médaille de l'Indépendance de troisième classe au Journal « Armée populaire». Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam Nguyen Phu Trong a envoyé une lettre de félicitations au journal, dans laquelle il a chaleureusement félicité et salué ses réalisations au cours de ces 70 dernières années.



Le colonel Tran Anh Tuan, rédacteur en chef du Journal "Quân dôi nhân dân", a souligné dans son discours d'ouverture que le développement du journal est étroitement lié au développement de la révolution vietnamienne, au développement de l'armée populaire et de l'actualité révolutionnaire.



Il a rappelé qu'il y a 70 ans, dans la période la plus difficile et la plus ardue de la guerre de résistance contre le colonialisme français, afin de répondre aux exigences de propagande et de reportages, le commandant général avait décidé de fusionner les journaux «Garde nationale» et «Armée de guérilla» en Journal ‘’Armée populaire’’. Le premier numéro a été publié le 20 octobre 1950.



Dans une atmosphère solennelle, Nguyen Thi Kim Ngan, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam et présidente de l'Assemblée nationale, a décerné la médaille de l'Indépendance de troisième classe au Journal « Armée populaire».

Dans son discours, Ngo Xuan Lich, membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste du Vietnam, ministre de la Défense et secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale, a souligné qu’en tant que principal journal politique du pays, ‘’Armée populaire’’ doit suivre de près le développement de l’armée et du peuple, promouvoir et faire connaître le pays et l’armée.

Le gouvernement vietnamien a approuvé la proposition de «Plan national de développement et de gestion de l'information à l'horizon 2025», qui inclut ce journal sur la liste de 6 organismes de presse multimédia.



Ngo Xuan Lich a demandé que le Journal de l’Armée populaire accorde une attention particulière à la construction du contingent de journalistes, au renforcement de leur détermination politique et morale et veille à ce qu'ils puissent bien accomplir leurs tâches de propagande malgré les difficultés et aux défis. - VNA