Le journal VietnamPlus reçoit l’Ordre du Travail de première classe, décerné par la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le journal en ligne VietnamPlus, relevant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), a célébré, le 15 novembre au siège de la VNA à Hanoï, le 15e anniversaire de sa fondation.Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, le président Vo Van Thuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue et le vice-Premier ministre Tran Luu Quang lui ont envoyé des corbeilles de fleurs.A cette occasion, VietnamPlus a présenté une nouvelle interface et de nouveaux produits. Le journal a en outre reçu l’Ordre du Travail de première classe, décerné par la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan, également première vice-présidente du Conseil central d'émulation et de récompense. De même, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan lui a remis un portrait du Président Hô Chi Minh pour l’encourager à continuer à faire du bon travail, notamment en tant que journal électronique d’information extérieure de niveau national.Lors de la cérémonie, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a salué les efforts et les réalisations du journal VietnamPlus, contribuant aux résultats de la VNA. Elle s’est déclarée convaincue que le journal continuerait à faire des efforts pour mener à bien ses tâches.Au cours de ces 15 dernières années, le journal VietnamPlus a toujours promu l’innovation, l’application de méthodes journalistiques modernes, la combinaison entre la technologie et le journalisme, pour créer des produits d'information attrayants et accroître la diffusion des informations de la VNA sur Internet, a-t-elle précisé.Le journal a démontré son rôle en tant que pionnier dans la création de produits de journalisme numérique, répondant aux attentes de la VNA dans le processus de développement pour devenir une agence de presse multimédia nationale principale, a-t-elle ajouté.Vu Viet Trang a encouragé le journal VietnamPlus à continuer à promouvoir le dynamisme, la créativité et la solidarité, à bien être conscient de son rôle et de sa position en tant que journal électronique d’information extérieure de niveau national, à diffuser largement des informations positives, lutter contre les fausses allégations de forces hostiles dans le cyberespace.Il y a 15 ans, le 13 novembre 2008, la VNA a officiellement inauguré le journal en ligne VietnamPlus (Vietnam +). Depuis, VietnamPlus n’a cessé de s’efforcer d’appliquer fortement des technologies modernes, de saisir les dernières tendances de développement des médias, d’améliorer les méthodes de travail et de lancer des produits de haute qualité.Le 24 novembre 2021, le Premier ministre a publié la Décision n° 1976/QD-TTg selon laquelle VietnamPlus continue d’être identifié comme le journal électronique d’information extérieure de niveau national.VietnamPlus a obtenu l’Ordre du Travail de troisième classe en 2013 et l’Ordre du Travail de deuxième classe en 2018, outre un satisfecit du Premier ministre et plusieurs autres distinctions nobles. Le journal a remporté à plusieurs reprises les premiers prix lors d'importants Prix de journalisme. Il a également remporté de nombreux prix internationaux décernés par des organisations prestigieuses.Lors de la cérémonie, le rédacteur en chef de VietnamPlus, Tran Tien Duan, a affirmé que dans les temps à venir, son journal renforcerait l'application de l'intelligence artificielle dans la gestion et le développement de ses produits, ainsi que la diversification des produits...A cette occasion, plusieurs groupes et particuliers du journal VietnamPlus ont obtenu des satisfecit de l'Association des journalistes vietnamiens et de la directrice générale de la VNA. - VNA