Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Une rencontre s’est tenue mardi 5 juillet à Hô Chi Minh-Ville (Sud) pour célébrer le 246e anniversaire du Jour de l’indépendance des États-Unis (4 juillet).

La consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Marie C. Damour, lors de l’événement, le 5 juillet. Photo: VNA

Organisé par l’Association d’amitié Vietnam-États-Unis de Hô Chi Minh-Ville, l’événement a reflété la solidarité et l’amitié entre les habitants de la ville et le peuple américain.La présidente de l’association, Nguyên Thi Ngoc Phuong, a déclaré que les valeurs universelles d’indépendance, de liberté et d’amitié de la Déclaration d’indépendance des États-Unis sont de bonnes valeurs sur lesquelles tous les pays s’accordent, en particulier le principe selon lequel "tous les hommes sont créés égaux". Tous les peuples ont le droit de vivre, d’être heureux.Evoquant les activités de l’association dans la promotion de la diplomatie entre les deux parties, elle a fait savoir qu’elle travaille avec le magazine "Xua và Nay" (Passé & Présent) pour publier un livre en anglais intitulé "200 ans de relations Vietnam-États-Unis".La consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, Marie C. Damour, a hautement apprécié les efforts déployés au cours des 20 dernières années par l’Union des organisations d’amitié de la ville et l’Association d’amitié Vietnam-États-Unis pour renforcer la diplomatie populaire entre les deux pays.La diplomate a exprimé son souhait que dans les temps à venir, le Vietnam continue de créer des conditions favorables pour que les entreprises américaines investissent dans divers domaines tels que le commerce et l’investissement, l’éducation, les soins de santé et l’énergie.Les États-Unis et le Vietnam ont un engagement commun en faveur de la paix et de la sécurité et peuvent travailler ensemble pour surmonter les défis et conquérir l’avenir en tant que partenaires, a-t-elle indiqué. - VNA