Le jardin des statues de l'APEC. Photo: VOV

Hanoi (VNA) - Une œuvre architecturale au Vietnam figure parmi les 7 nouvelles attractions touristiques pour accueillir les visiteurs pendant la pandémie de Covid-19 en Asie du Sud-Est, selon le journal SCMP.Le journal SCMP a présenté 7 nouvelles attractions touristiques pour accueillir les visiteurs pendant la pandémie de Covid-19 en Asie du Sud-Est, où figure une œuvre architecturale au Vietnam.Le jardin des statues de l'APEC est situé sur les rives de la rivière Han, non loin du pont du Dragon, symbole de la ville de Da Nang. Il s'agit d'un espace vert et harmonieux ainsi qu’une nouvelle destination touristique et de divertissement pour les habitants locaux et les visiteurs.Selon le président du Comité populaire municipal, Le Trung Chinh, le jardin des statues de l'APEC montre non seulement l'esprit d'intégration internationale de sa ville mais aussi le désir de construire une cité verte, conviviale, paisible et en harmonie avec la nature.- CPV/VNA