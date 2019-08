Quang Nam (VNA) - Le Vietnam s’est classé deuxième au tournoi international de volleyball féminin - La Coupe VTV Tôn Hoa Sen 2019, après s’être incliné 1 à 3 au Club japonais NEC lors de la finale qui s’est déroulée dans la province centrale de Quang Nam samedi soir 10 août.

Le Club japonais NEC s'offre la Coupe. Photo: VGP

Le Vietnam a remporté le premier set avec un score de 29-27, tandis que le Japon a gagné trois sets consécutifs suivants avec des scores de 25-17, 25-17 et 25-16.Auparavant, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) a pris la troisième place après avoir battu le club chinois du Fujian 3-0.La Coupe VTV Tôn Hoa Sen 2019 a vu la participation de sept équipes divisées en deux groupes. Le groupe A comprend le Vietnam, le club Altay du Kazakhstan et l’université chinoise de Taipei, tandis que le groupe B comprend le club japonais NEC, le club chinois du Fujian, la RPDC et l’Australie.Le tournoi est organisé conjointement par la Télévision du Vietnam, la Fédération de volleyball du Vietnam et le Comité populaire de la province de Quang Nam.-VNA