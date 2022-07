Le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang (droite) et son homologue japonais Kishi Nobuo. Photo : VNA

Tokyo (VNA) – La coopération entre le Japon et le Vietnam est de plus en plus importante pour la paix et la stabilité de la région et de la communauté internationale dans le contexte plein de mutations dans le monde, a exprimé un officiel du ministère japonais de la Défense lors d'une conférence de presse, tenue le 21 juillet à Tokyo pour présenter le Livre blanc sur la défense du Japon 2022.

Dans le Livre, le ministère japonais de la Défense a souligné que la visite au Vietnam du ministre japonais de la Défense Nobuo Kishi en septembre 2021 non seulement avait contribué à renforcer les relations bilatérales mais également avait ouvert un nouveau chapitre pour la coopération bilatérale en matière de défense. En particulier, les deux pays ont signé un accord sur le transfert de technologie et les équipements de défense. En 2021, les deux parties ont effectué des visites de travail dans les trois domaines de la marine, de l'armée de l'air et de l'armée de terre.

Le Livre blanc de la défense du Japon 2022 évalue que le Vietnam a mis en œuvre une politique étrangère multilatérale, noué des relations d’amitié avec tous les pays du monde, participé activement aux activités de coopération internationale et régionale. -VNA