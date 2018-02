Dinh Huu Phi (droite) et Naoko Munakata, chefs du NOIP et du JPO, signent l'accord de coopération entre leurs deux organes. Photo : noip.gov.vn.

Hanoi (VNA) - L’Office des brevets du Japon (Japan Patent Office, JPO), une agence gouvernementale japonaise chargée de la propriété industrielle, aidera l’Office national de la propriété intellectuelle du Vietnam (NOIP) à mener un projet visant à améliorer ses compétences dans le traitement des demandes de titres de propriété industrielle.

Il s’agissait d’un des contenus abordés lors d’une séance de travail tenue le 22 février à Tokyo entre ces deux organes. La délégation du NOIP était conduite par son chef Dinh Huu Phi.

Dinh Huu Phi a remercié le Fonds fiduciaire du Japon pour la propriété industrielle (Japan Funds-In-Trust for Industrial Property, Japan FIT/IP) pour l’assistance technique et financière accordée au NOIP​, et au système de propriété intellectuelle du Vietnam en général.

Dinh Huu Phi a demandé au JPO de continuer de soutenir le projet de renforcement des capacités du NOIP dans le traitement des demandes de titres de propriété industrielle par l’intermédiaire de l'Agence de coopération internationale du Japon (Japan International Cooperation Agency, JICA) et le projet de récupération des données relatives à la propriété industrielle par l’intermédiaire du Japan FIT/IP.

Tenant en haute estime la coopération entre les deux organes ces derniers temps, la cheffe du JPO Naoko Munakata ​a approuvé la volonté de la partie vietnamienne de création d’un groupe de travail commun permettant de faciliter leurs programmes de traitement accéléré des demandes de brevets, de gestion de la qualité du traitement et de formation des ressources humaines.

Concernant les deux projets du NOIP que Dinh Huu Phi avait mentionnés, Naoko Munakata a fait savoir que le JPO travaillerait avec le gouvernement japonais, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et les partenaires concernés afin de concrétiser ses assistances auprès du NOIP aussitôt que possible.

Après la séance de travail, les deux organes ont signé un accord de coopération dans lequel le JPO s’est engagé à aider le NOIP à améliorer la protection et l’exploitation de la propriété intellectuelle, à renforcer ses capacités de traitement de demandes de titres de propriété industrielle, à promouvoir l’automatisation du système de traitement de demandes de titres de propriété industrielle, à développer les ressources humaines, à multiplier les programmes de partage du travail, etc.

Le Japon est un grand soutien du Vietnam dans le domaine de la propriété intellectuelle. Par l’intermédiaire de la JICA et du Japan FIT/IP, ce pays a en effet aidé le Vietnam dans de nombreux projets d’amélioration des capacités ​d'application des droits de propriété intellectuelle et de renforcement de la sensibilisation à la propriété intellectuelle. -NDEL/VNA