Réunion de l’Assemblée générale de l’ONU le 1er mars 2022. Photo: AFP/VNA



New York (VNA) – Lors d’une séance plénière de l’Assemblée générale de l’ONU tenue le 29 avril à New York, le Vietnam, représentant les 12 membres fondateurs du Groupe d’amis de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (GoF UNCLOS), s’est engagé à promouvoir la mise en œuvre et le respect de la Convention.



Cette séance plénière de l’Assemblée générale de l’ONU avait pour objet de marquer le 40e anniversaire de l’adoption de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM ou UNCLOS en anglais).



L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné le rôle important de la CNUDM. Il a affirmé que les États membres, grands ou petits, devaient respecter leurs obligations juridiques en vertu de la convention, que les actions des États, y compris les revendications maritimes, les activités maritimes et la coopération internationale et régionale, devaient être conformes à la CNUDM.



L'ambassadeur vietnamien a en outre déclaré que les pays devaient également garantir la liberté de navigation, la sûreté et la sécurité des activités maritimes légales, conserver et utiliser durablement les océans et les ressources marines. Il a insisté sur la nécessité de régler les différends par des mesures pacifiques, dans le plein respect des mécanismes et processus juridiques énoncés dans la CNUDM, et de soutenir le travail des organisations spécialisées établies conformément à la Convention.



Le diplomate a souligné que le GoF UNCLOS s’efforçait de réaliser ses objectifs, en particulier pour améliorer la compréhension sur la CNUDM et son application dans la réalité, explorer les opportunités de coopération et identifier les défis et les moyens de les surmonter dans la mise en œuvre de la Convention.-VNA