Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh prend la parole lors de la conférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En tant que l'un des pays les plus gravement touchés par la pandémie de COVID-19, le Vietnam est déterminé à poursuivre une reprise verte et inclusive.

C'est ce qu'a déclaré le 25 février le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, lors de la conférence internationale sur la promotion d’une reprise économique verte et inclusive et les enseignements internationaux en la matière, organisée conjointement par le ministère vietnamien des Affaires étrangères en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le ministère du Plan et de l'Investissement.

Dans son discours, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a rappelé que le Vietnam avait promulgué le programme de relance et de développement socio-économiques pour soutenir les gens et les entreprises et accélérer le processus de reprise socio-économique.

Parallèlement, le pays est en train de mettre à jour et mettre en œuvre de nombreuses stratégies, programmes et plans de développement socio-économique, dont la stratégie de développement socio-économique pour 2021-2030, la stratégie de croissance verte pour 2021-2030. En même temps, le gouvernement vietnamien poursuit activement les orientations majeures en matière de développement des économies verte et circulaire, et fait des efforts pour réaliser ses engagements forts sur le climat, notamment "zéro émission nette" d'ici 2050.

Le Vietnam souhaite que les dirigeants et les experts partagent leurs expériences sur la reprise économique verte et inclusive et proposent des solutions globales adaptées aux circonstances, conditions et priorités du pays, a souligné Pham Binh Minh.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh visite un stand présentant des produits respectueux de l'environnement. Photo: VNA

Il s'agira d'un processus de transformation profonde, obligeant le Vietnam à se concentrer sur le perfectionnement des institutions et des politiques, la restructuration économique, ainsi que les objectifs et stratégies nationaux vers une croissance économique verte, de faibles émissions de gaz à effet de serre et une bonne résilience face aux impacts négatifs du changement climatique et aux chocs externes, a-t-il estimé.

Dans le processus de mise en œuvre des objectifs et engagements, le gouvernement vietnamien souhaite continuer à recevoir le soutien et la coopération plus efficace d'autres pays, d’organisations internationales, d'entreprises, d'amis et partenaires internationaux pour réaliser sa vision de développement, contribuant à promouvoir la prospérité dans le monde et à défendre la planète verte.

Dans son message envoyé à la conférence, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies et administrateur du PNUD, Achim Steiner, a déclaré apprécier les réalisations impressionnantes du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté, de développement humain et de mise en œuvre rapide de la vaccination pour la population.

Selon l'économiste Joseph Stiglitz (Prix Nobel d’économie en 2001), le Vietnam doit maintenir un élan de croissance verte, durable et inclusive. Par ailleurs, avec une stabilité sociopolitique, le Vietnam peut attirer de nombreux flux de capitaux, y compris des capitaux privés dans les temps à venir. -VNA