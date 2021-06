Des médecins lao prélèvent des échantillons pour des étudiants vietnamiens à Vientiane, au Laos. Photo : Vietnam+

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien s’intéresse toujours à la communauté vietnamienne à l’étranger. Dans le contexte d’évolutions compliquées du COVID-19 lors de ces derniers temps et à l’heure actuelle, le gouvernement vietnamien accorde toujours la plus haute priorité à la protection des citoyens vietnamiens à l'étranger.



C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, lors de la conférence de presse périodique organisée par visioconférence le 24 juin à l’après-midi.



En réponse à des questions de journalistes concernant des informations selon lesquelles le Vietnam propose aux pays et territoires de vacciner les Vietnamiens sur leur sol, Le Thi Thu Hang a indiqué que les missions de représentation du Vietnam à l'étranger travaillaient avec les autorités locales, leur proposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé, les soins médicaux, la vaccination, les droits et intérêts légitimes des ressortissants vietnamiens, y compris les travailleurs vietnamiens à l'étranger.



En réponse à des questions concernant des informations selon lesquelles de nombreux Vietnamiens sont manipulés ou piégés pour se rendre au Cambodge et travailler illégalement, Le Thi Thu Hang a fait savoir que, ces derniers temps, les missions de représentation du Vietnam au Cambodge avaient reçu des informations et des demandes d'aide de citoyens vietnamiens manipulés pour travailler illégalement dans ce pays.



Immédiatement après avoir reçu des informations de citoyens, les missions de représentation du Vietnam au Cambodge ont travaillé en toute urgence avec les autorités locales pour vérifier les informations et prendre des mesures pour protéger les citoyens ; enquêter et clarifier ces affaires pour un traitement selon la loi, a-t-elle ajouté.



Selon la porte-parole Le Thi Thu Hang, lorsqu'ils ont besoin d'aide pour fournir des informations sur l'immigration illégale, les citoyens peuvent contacter les missions de représentation du Vietnam dans le pays d’accueil ou contacter la ligne téléphonique d’urgene pour la protection des citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères. -VNA