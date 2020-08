Hanoi (VNA) – Le ministre, président de l’Office du gouvernement Mai Tiên Dung a détaillé les solutions adoptées par le gouvernement pour réaliser la double tâche de lutter contre le Covid-19 et de stimuler le développement socio-économique.

Le ministre, président de l’Office du gouvernement et porte-parole du gouvernement Mai Tiên Dung (centre) lors de la conférence de presse du 3 août. Photo : VNA

Grâce aux orientations drastiques, créatives, flexibles et opportunes du gouvernement et du Premier ministre, à l’engagement de l’ensemble du système politique et de la communauté des entreprises, et au fort soutien de la population, le Vietnam a obtenu des résultats importants dans l’accomplissement de cette double tâche, a-t-il déclaré à la presse, lundi 3 août à Hanoi.

Le ministre a noté qu’après 99 jours consécutifs sans transmission communautaire du Covid-19, le Vietnam a enregistré des cas d’infection endogène dans plusieurs localités, en particulier dans certains hôpitaux de la ville de Dà Nang (Centre). Les membres permanents du gouvernement ont tenu sous peu trois réunions sous la houlette du Premier ministre pour discuter des mesures de riposte.

En juillet, le Premier ministre a présidé visioconférence pour promouvoir le décaissement des investissements publics et des aides publiques au développement tout en travaillant avec certaines grandes provinces et villes comme Hô Chi Minh-Ville et plusieurs localités du Centre, des Hauts Plateaux du Centre et du delta du Mékong pour stimuler les décaissements des investissements publics pour faciliter la croissance.

Le chef du gouvernement a également ordonné la mise en place de sept équipes de travail pour travailler avec les localités, les ministères et les secteurs afin de résoudre les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et d’accélérer le décaissement des investissements publics, a-t-il indiqué.

Malgré l’impact négatif de l’épidémie, grâce à des efforts de percée, le Vietnam a enregistré une amélioration mensuelle du développement socio-économique au cours des sept premiers mois de 2020, avec une stabilité macro-économique soutenue, une inflation maîtrisée et un ralentissement de la hausse des prix à la consommation.

Cependant, comme la transmission communautaire du Covid-19 a réapparu depuis fin juillet, les défis restent énormes pour la période à venir, a-t-il admis, indiquant qu’il existe de nombreux risques latents pour la stabilité macro-économique; que le décaissement des investissements publics n’a pas encore répondu aux exigences; que de nombreuses industries sont encore en difficulté; que le secteur des services, en particulier l’aviation et le tourisme, a été durement touché; et que le nombre d’entreprises dissoutes ou suspendues, et les pertes d’emplois ont augmenté.

Le gouvernement considère le début du mois d’août comme décisif pour savoir si le Covid-19 éclatera ou non à grande échelle, il est donc nécessaire de mobiliser toutes les ressources pour faire face à l’épidémie, en particulier celle à Dà Nang, de mener une prévention constante de la maladie, de réaliser les objectifs de développement socio-économique et de continuer à assurer la sécurité sociale, l’ordre social et la sûreté, la défense, la sécurité et les activités extérieures, a-t-il souligné.

Le ministre a également noté plusieurs solutions émises par le gouvernement, y compris la mise en œuvre drastique de mesures anti-coronavirus synchrones tout en créant les meilleures conditions possibles pour les flux de marchandises, et en accélérant le décaissement des fonds publics qui doivent être considérés comme la tâche politique centrale pour 2020. – VNA