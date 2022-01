Des employés de Samsung Vietnam. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de publier la Résolution 01/NQ-CP sur les principales tâches et solutions au service de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires pour 2022.

La Résolution 01/NQ-CP constate que plusieurs événements importants du pays a eu lieu en 2021 qui est la première année de mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, de la stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021-2030 et des plans quinquennaux pour les cinq prochaines années.

Dans le contexte de COVID-19, le pays a mis en œuvre de manière drastique une feuille de route d'adaptation sûre et flexible, contrôlant efficacement l'épidémie, accéléré la vaccination.

L’économie est demeurée stable, l'inflation a été maîtrisée, les grands équilibres de l'économie ont été assurés. Les recettes budgétaires ont dépassé de 16,4 % les prévisions.

Le gouvernement et les localités se réunissent en visioconférence pour faire le bilan de 2021 et mettre en oeuvre les conclusions du Comité central du Parti et la résolution de l’Assemblée nationale sur les tâches de développement socio-économique pour 2022. Photo: VNA



Pour 2022, le gouvernement a déterminé comme thème d’action «Solidarité, discipline, adaptation proactive, sûre et efficace, relance et développement».

Il a défini 12 tâches et solutions principales : mettre en œuvre de manière flexible et efficace les objectifs de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19, de rétablissement et de développement socio-économique… Le gouvernement a affirmé la volonté de s’efforcer d’atteindre une croissance du PIB de 6 à 6,5%, un PIB par habitant de 3.900 dollars, de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation autour de 4%...

Vaccination contre le COVID-19. Photo: VNA



La restructuration économique sera accélérée, de même que le renouvellement du modèle de croissance, en améliorant la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité de l'économie.

La modernisation des infrastructures, l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation, le développement des liens interrégionaux, le développement de la culture, le renforcement de la protection de l’environnement, l’intensification de l’édification du Parti..., sont également nécessaires. –VNA