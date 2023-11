Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 17 novembre (VNA) - Le gouvernement a publié le 16 novembre une résolution sur son programme d'action pour mettre en œuvre la Résolution 36 du Bureau politique, en date du 30 janvier 2023, sur le développement et l'application des biotechnologies au service de la croissance nationale durable dans le nouveau contexte.En conséquence, une série de tâches ont été définies pour les ministres, les chefs d’agences gouvernementales et les présidents des Comités populaires des localités gérées au niveau central.Il s'agit notamment de sensibiliser les fonctionnaires, le personnel, les travailleurs et la population en général à ce sujet, le développement et l'application des biotechnologies étant considérés comme une mission et une solution prioritaires dans les plans de développement socio-économique des ministères, des secteurs et des localités concernés.Les lois, mécanismes et politiques connexes doivent être élaborés et complétés, créant des conditions favorables pour que les entreprises, les organisations et les individus participent à la recherche en biotechnologie et pour que des percées et des applications appropriées soient réalisées.Il est également nécessaire de développer et d'intégrer la biotechnologie à la vie et de devenir un secteur économique et technique clé au service de la protection et de la construction nationale.Le programme d’action couvre également la constitution d’une main-d’œuvre compétente, l’augmentation des investissements dans les infrastructures, le soutien à l’accès des entreprises aux nouvelles technologies et aux brevets de propriété intellectuelle, la commercialisation des marques et des produits, ainsi que la coopération internationale, entre autres tâches. - VNA