Photo:baochinhphu.vn

Hanoï (VNA) - Le 30 mars, le vice-Premier ministre Le Minh Khai, au nom du Premier ministre Pham Minh Chinh, a dirigé la mise en œuvre de mesures visant à garantir que le marché boursier fonctionne de manière stable, sûre, fluide, ouverte et transparente et se développe durablement.

Il a demandé au ministre des Finances et au gouverneur de la Banque d'État du Vietnam de charger les agences et unités compétentes de surveiller de près l'évolution des marchés financiers, monétaires et boursiers nationaux et étrangers afin de mettre activement en œuvre les mesures de gouvernance appropriées.



Le ministre des Finances et le président de la Commission des valeurs mobilières de l'État étaient tenus de surveiller et de superviser les mouvements des marchés afin de proposer des solutions de gestion pour éviter les risques et les pertes.



Ces agences doivent également activement dévoiler des informations, proposer des solutions pour stabiliser la psychologie des investisseurs nationaux et étrangers et protéger leurs intérêts légitimes.



Le vice-Premier ministre a demandé une sanction stricte contre toute violation.



Le ministre de l'Information et de la Communication a été exhorté à enjoindre aux agences de presse de rendre compte avec exactitude et sincérité.- VNA