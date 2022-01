Kit de test COVID-19 de la société Viet A.



Hanoï (VNA) – La société par actions de technologies Viet A a profité de l'épidémie pour faire des profits, ce contenu est confirmé dans un rapport envoyé par le gouvernement à l'Assemblée nationale.



Ce rapport porte sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, notamment la réponse au nouveau variant Omicron, ainsi que la direction, le traitement et la prévention de la corruption, des phénomènes négatifs et des intérêts des groupes dans la prévention et le contrôle de l’épidémie.



Selon le rapport, début 2020, aucun produit biologique de diagnostic des infections par le SARS-CoV-2 n'était autorisé à être commercialisé au Vietnam. Les produits biologiques de diagnostic des infections par le nouveau coronavirus étaient entièrement financés par l’OMS et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis (USCDC) et étaient en pénurie.



Dans ce contexte, le ministère des Sciences et des Technologies s'est coordonné avec des unités pour mener des recherches et fabriquer des kits biologiques RT-PCR et Realtime-PCR pour le diagnostic des infections par le nouveau coronavirus. Cette mission était développée par l'Académie de médecine militaire et la société par action de technologies Viet A était l'unité de coordination.



La première phase du projet a été évaluée par un conseil fondé par le ministère des Sciences et des Technologie lors d’une réunion le 3 mars 2020.Tous les huit experts et scientifiques membres du conseil ont recommandé à l'unanimité au ministère de la Santé d'en autoriser l'utilisation.



Le 4 décembre 2020, le ministère de la Santé a décidé d’octroyer des numéros d'enregistrement pour une large utilisation de “LightPower iVA SARS-CoV-2 1st RT- rPCR” de la société Viet A et “One-Step RT-PCR covid-19 Kit Thai Duong Multiplex-3 target genes Version 1.0” de la société Sao Thai Duong. Les numéros d’enregistrement de ces deux sociétés sont valables cinq ans depuis la délivrance.



Selon le rapport du gouvernement, l’OMS et les USCDC ont eu des programmes pour aider le Vietnam à effectuer des évaluations externes et des évaluations indépendantes. Les résultats ont montré que les laboratoires, y compris les produits biologiques utilisés dans les laboratoires, des quatre évaluations externes (trois soutenues par les USCDC et une par l’OMS) de mai 2020 à octobre 2021 répondaient tous aux normes.



Selon le rapport du gouvernement, les violations de la loi par la société par actions de technologies Viet A sont graves. Cette société a profité de la situation épidémique pour réaliser des bénéfices et certaines personnes ont enfreint les réglementations en matière d'organisation des achats et des appels d'offres et abusé de leurs positions et de leurs pouvoirs dans l'exercice de leurs fonctions officielles.



L'affaire a été incluse dans la liste de suivi du Comité central de pilotage de la prévention et de lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs. Le Premier ministre a ordonné aux organes compétents d'enquêter rapidement et de traiter sévèrement les violations de la loi.



Le rapport indique qu’actuellement, le ministère de la Santé et le ministère des Sciences et des Technologies examinent de toute urgence l'ensemble des processus de recherche, d'expertise, de transfert, d’octroi de la licence et de gestion, au service du contrôle et de l’enquête des organes compétents, afin de clarifier les violations et de traiter strictement les organisations et individus en infraction. -VNA