Le Premier ministre Pham Minh Chinh préside la réunion de janvier du gouvernement. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La réunion de janvier du gouvernement a débuté vendredi matin 28 janvier à Hanoï, sous l’égide du Premier ministre Pham Minh Chinh, afin de discuter du programme de relance et de développement socio-économiques.

Le Premier ministre a déclaré que la réunion visait à évaluer la situation socio-économique en janvier, à mettre en œuvre les tâches de février et des mois prochains, à finaliser la résolution du gouvernement sur le programme de relance et de développement socio-économiques, à discuter de la prévention et du contrôle du COVID-19 ainsi que de la garantie de la sécurité et de l’ordre social.



Pham Minh Chinh a affirmé que l’épidémie de COVID-19 était fondamentalement contrôlée, avec une forte baisse des cas graves et de décès. Le Vietnam a reçu près de 212 millions de doses de vaccins, dont 178 millions ont été injectées, a-t-il indiqué.



Tout le pays poursuit la mise en œuvre de la résolution n°128/NQ-CP du gouvernement sur l'adaptation sûre et flexible et le contrôle efficace du COVID-19, a-t-il affirmé, ajoutant que la situation socio-économique en janvier avait connu des signes encourageants, dont la reprise de nombre d’activités de production et commerciales.



Prévoyant des difficultés dans les temps à venir, le Premier ministre a affirmé que le gouvernement avait pris pour thème d’action pour 2022 "Solidarité, discipline, adaptation proactive sûre et efficace, reprise et développement", avec des tâches et solutions clés. Il a ordonné aux ministères, secteurs et localités de bien mettre en œuvres ces tâches.

Pour le programme de reprise et développement socio-économiques, Pham Chinh Chinh a demandé aux ministères et organes de continuer à présenter leurs avis et idées pour le finaliser, en vue d’une reprise rapide. -VNA