Hanoi (VNA) – L’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité vendredi 23 juillet à Hanoi une résolution par laquelle elle a décidé que le gouvernement pour le mandat 2021-2026 se compose de 18 ministères et quatre organes de rang ministériel.

L’Assemblée nationale a voté la résolution sur la structure organisationnelle du gouvernement pour le mandat 2021-2026, le 23 juillet. Photo : VNA

Il s’agit des ministères de la Défense; de la Sécurité publique; des Affaires étrangères ; de l’Intérieur; de la Justice; du Plan et de l’Investissement; des Finances; de l’Industrie et du Commerce; de l’Agriculture et du Développement rural; des Transports; de la Construction; des Ressources naturelles et de l’Environnement; de l’Information et de la Communication; du Travail, des Invalides et des Affaires sociales; de la Culture, des Sports et du Tourisme; des Sciences et des Technologies ; de l’Education et de la Formation ; et de la Santé.

Les quatre organes de rang ministériel sont le Comité des affaires ethniques, la Banque d’Etat du Vietnam, l’Inspection du gouvernement et l’Office du gouvernement.

La structure gouvernementale a été entérinée suite aux débats parlementaires sur un rapport dans lequel le gouvernement a demandé à la 15e Assemblée nationale d’examiner et de décider de la structure du gouvernement pour le mandat 2021-2026 avec 18 ministères et organes de niveau ministériel comme au mandat précédent.

Selon ce rapport, dans ses conclusions rendues dans le texte n°1108-CV/VPTW daté du 23 juin 2021 du Bureau du Comité central du Parti, le Bureau politique a indiqué "conserver dans l’immédiat le nom, la structure organisationnelle, le nombre de ministères et agences de niveau ministériel du gouvernement du 15e mandat tels qu’ils étaient au 14e mandat".

Vérifiant ce rapport, la Commission des lois a convenu de laisser inchangée la structure gouvernementale, arguant que le maintien de la structure organisationnelle sert de base à la promotion des avantages et réalisations du 14e mandat et facilite la direction et la gestion du gouvernement qui se concentre sur la mise en œuvre du "double objectif" de lutte contre le Covid-19 et de développement socio-économique.

Elle a aussi prié le gouvernement d’élaborer une feuille de route pour poursuivre le renforcement de sa structure organisationnelle, et d’accélérer la hiérarchisation et la décentratralisation du pouvoir en association avec les conditions d’exécution, de rehausser la proactivité et l’autonomie des administrations locales, et renforcer l’inspection et le contrôle de l’application des compétences dévolues. – VNA