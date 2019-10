Bangkok (VNA) – Le gouvernement a demandé dans la résolution de sa réunion périodique du mois de septembre 2019 aux autorités locales de persister dans les objectifs fixés avec l’accent mis sur le règlement des obstacles réglementaires et l’amélioration de l’environnement des affaires.

Panorama de la réunion périodique de septembre du gouvernement, tenue le 2 octobre à Hanoi. Photo: VNA

Il a ordonné aux ministres, aux présidents des comités populaires provinciales et municipales d’élaborer des solutions concrèrtes aux questions aussi diverses que le décaissement des fonds d’investissement, le dégagement des terrains pour les projets, l’actionnarisation des entreprises et le désinvestissement de l’Etat, l’évaluation des impacts des tensions commerciales entre les grands pays et l’actualisation des scénarios de croissance.



Le gouvernement a demandé à la Banque d’État du Vietnam de continuer à appliquer sa politique monétaire de manière proactive et flexible, en stabilisant le marché des changes, en concentrant les crédits sur les secteurs de production et de commerce et en facilitant l’accès des entreprises et des particuliers aux prêts bancaires.



Le ministère des Finances devra diriger énergiquement la mise en œuvre des mesures de collecte budgétaire, renforcer l’inspection fiscale, contrôler les dépenses budgétaires de manière stricte, ouverte et transparente.



Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural est chargé de diriger le développement de la production, la promotion des secteurs, des filières et des produits agricoles correspondant à leurs avantages respectifs.



Le gouvernement a demandé aux comités populaires provinciaux et municipaux d’inventorier les établissements de production et de commerce utilisant des produits chimiques toxiques et dangereux et de les déplacer en dehors des zones urbaines ou résidentielles concentrées.



Le ministère de la Sécurité publique devra s’assurer de la sécurité et de la sûreté absolues du 11e Plénum du Comité central du Parti du 12e mandat et de la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature.

Le Premier ministre a chargé les membres du gouvernement de diriger l’achèvement des rapports et d’envoyer les documents utiles pour servir la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature. – VNA