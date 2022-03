Le gouvernement a approuvé l'organisation de vols pour rapatrier les Vietnamiens en Ukraine désireux de rentrer chez eux. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le 3 mars, sur la base d’une proposition du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement a approuvé la politique d'organisation de vols pour rapatrier les Vietnamiens en Ukraine désireux de rentrer chez eux.



Le gouvernement autorise ainsi l'organisation de vols pour ramener chez eux des citoyens vietnamiens, des personnes d'origine vietnamienne et les membres de leurs familles selon leurs souhaits (dans l'immédiat, environ 900 Vietnamiens en Pologne, en Roumanie ou en Moldavie). Les rapatriés seront testés dès leur arrivée au Vietnam et prendront des mesures sanitaires conformément aux instructions du ministère de la Santé.



Actuellement, le ministère des Affaires étrangères travaille avec le ministère des Transports pour organiser deux vols de rapatriement de Vietnamiens et leurs familles d'Ukraine, dont l’un depuis la Roumanie le 7 mars et l’autre depuis la Pologne le 8 mars.



Le ministère des Affaires étrangères collaborera avec les ministères et organes concernés pour continuer à évacuer les Vietnamiens et les membres de leurs familles des zones dangereuses en Ukraine, en les envoyant dans des pays voisins et en rapatriant ceux qui sont désireux de retourner au Vietnam, en fonction de la situation et de la capacité.



Selon les Missions de représentation du Vietnam en Ukraine et des pays voisins, au 4 mars à midi, la majorité des Vietnamiens à Kiev et Odessa et des centaines d’autres à Kharkov ont été évacuées. Environ 370 personnes sont arrivées en Roumanie, 200 personnes sont amenées de Moldavie en Roumanie ; 600 personnes sont allées d'Ukraine en Pologne ; environ 125 personnes sont allées en Hongrie; environ 40 personnes sont allées en Slovaquie.-VNA