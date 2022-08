Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a signé une décision sur le Plan d’action national sur la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive pour la période 2021-2025.

Photo d'illustration: bocongan.gov.vn

L’objectif global du plan est de construire un mécanisme efficace contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans l’intérêt de la paix, de la stabilité, du développement et de l’intégration, améliorant ainsi le prestige et la position du Vietnam au sein de la communauté internationale et assumant la responsabilité du Vietnam d’être membre du Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG).Il s’agit de protéger au mieux les intérêts de la nation, des organisations et des individus, renforçant ainsi la stabilité des organisations financières, contribuant à assurer la sécurité sociale, la sécurité et l’ordre, et favorisant la croissance économique.En conséquence, le pays préconise de perfectionner le cadre juridique et d’élaborer des documents juridiques pertinents qui correspondent aux réalités nationales et aux normes internationales ; d’améliorer l’efficacité de l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ; et d’améliorer l’inspection en adoptant une approche fondée sur les risques et en continuant à renforcer les enquêtes, les poursuites, les procès et la récupération des actifs, en particulier dans les domaines à haut risque.Dans le cadre de ce plan, les ministères concernés proposeront des réglementations sur les amendes administratives liées aux actifs virtuels ainsi que le renforcement de l’inspection dans les domaines sous leur gestion. – VNA