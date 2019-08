Le général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense et le colonel Ton That Tuan, attaché de défense des États-Unis. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense a reçu lundi à Hanoï le colonel Ton That Tuan, attaché de défense des États-Unis, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam.

Le général Nguyen Chi Vinh a apprécié le rôle du colonel Ton That Tuan au cours de ces quatre dernières années, contribuant au développement des relations en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis, notamment dans le règlement des conséquences laissées par la guerre, la formation, la participation aux opérations onusiennes de maintien de la paix, etc.

Il a souhaité qu'à son prochain poste, le colonel Ton That Tuan continuerait de renforcer les relations d'amitié et de coopération, la confiance et la compréhension entre les deux pays, les deux armées en particulier.

Pour sa part, Ton That Tuan a exprimé sa forte impression devant les sentiments que le pays, les hommes et l'Armée populaire du Vietnam lui ont accordés. Il s'est déclaré convaincu que la coopération en matière de défense entre le Vietnam et les États-Unis continuerait de se développer pour atteindre une nouvelle hauteur, au bénéfice de chaque pays, pour la paix, la coopération et le développement dans la région comme le monde. -VNA