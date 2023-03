Lors de la rencontre. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Le général de corps d’armée Nguyen Tan Cuong, membre du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense, a reçu le 28 mars à Hanoï, le ministre cubain de la Construction, René Antonio Mesa Villafaña.



Le général Nguyen Tan Cuong a déclaré apprécier la visite du ministre cubain qui intervient au moment où les deux pays se réjouissent du 60e anniversaire de la création du Comité de solidarité Vietnam – Cuba (25 septembre 1963-2023) et du 50e de la visite du président cubain Fidel Castro dans la région libérée du Sud du Vietnam (septembre 1973).



Il a affirmé que le Vietnam n'oublierait jamais le soutien et l'aide de Cuba pendant sa lutte d’hier pour la libération nationale comme dans le processus de développement national d’aujourd’hui.



Il a en outre souligné que la coopération en matière de défense entre les deux pays continuait de se consolider et de se développer, devenant un pilier et un modèle pour la promotion de la coopération dans d’autres domaines.



Appréciant les expériences et les atouts de Cuba dans le domaine de la construction, Nguyen Tan Cuong a suggéré que les deux parties continuent de se coordonner et de se concentrer sur l'achèvement des projets en cours dans les délais, ainsi que de chercher à promouvoir la coopération dans la construction.



Pour sa part, le ministre cubain de la Construction a remercié le ministère vietnamien de la Défense pour avoir créé des conditions permettant à Cuba de participer à des projet en cours investi par le ministère vietnamien de la Défense. Il s’est dit prêt à participer à d'autres travaux du ministère vietnamien de la Défense dans les temps à venir. -VNA