Hanoi (VNA) – Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) a demandé mercredi 29 décembre aux ambassadeurs vietnamiens de chercher et mettre en relation des organisations ayant des affinités avec le FPV et à élargir les activités diplomatiques populaires.

Vue d’ensemble de la rencontre à Hanoi, le 29 décembre. Photo : VNA





Lors d’une rencontre avec les chefs des organes de représentation diplomatique du Vietnam à l’étranger pour le mandat 2021-2024, le président du Comité central du FPV Dô Van Chiên a indiqué que le 13e Congrès national du Parti avait préconisé de construire une diplomatie globale et moderne avec trois piliers : les relations extérieures du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire.



Le congrès a souligné la promotion continue du rôle pionnier de la diplomatie dans la création et le maintien d’un environnement pacifique et stable, la mobilisation des ressources extérieures au service du développement socio-économique, de l’élévation de la position et du prestige du pays sur la scène internationale, a-t-il déclaré.

Le responsable a tenu à rappeler qu’en 2021, le pays doit faire face à de nombreux défis en raison des impacts de l’épidémie de Covid-19, mais assiste également à un élan de solidarité sans précédent en temps de paix.

Affirmant que les dirigeants du Parti, de l’État et du FPV s’intéressent toujours à la vie des Vietnamiens résidant à l’étranger, le vice-ministre des Affaires étrangères Vu Quang Minh a pour sa part souligné que la grande union nationale constitue le fil rouge des activités diplomatiques.

Le vice-ministre a représenté la communauté vietnamienne à Londres, au Royaume-Uni et le président du New World Fashion Group – UK pour remettre un don de 1,304 milliard de dôngs au Fonds de vaccins anti-Covid-19.

Les ambassadeurs ont espéré que le Comité central du FPV continue de prêter attention au travail à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger et de travailler plus activement avec les diplomates vietnamiens à la promotion des ressources des compatriotes vietnamiens à l’étranger et à la préservation de l’identité culturelle et des traditions vietnamiennes. – VNA